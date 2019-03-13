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’nün kriptolarına baskın: 17 gözaltı!

mensupları arasında kullanılan kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 13:48
FETÖ’nün kriptolarına baskın: 17 gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullanan mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 38 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Şanlıurfa ve Isparta illerinde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 17'si kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik arama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen bir başka soruşturma kapsamında da gözaltı talimatı verilen 8 şüphelinin tamamının yakalandığı bilgisi edinildi.

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FETÖ’nün kriptolarına baskın: 17 gözaltı!
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