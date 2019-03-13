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'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 45 gözaltı

merkezli 3 ilde, /PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:32
FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 45 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi.

KOM Şubesi ekiplerinin 8 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Denizli merkez ve Ankara ile Antalya'da ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ele geçirilen delillere el koyuldu. Gözaltına alınan kişiler arasında kamu görevlilerinin, iş insanlarının ve esnafın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, örgütü tekrar yapılandırmaya yönelik illerde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

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FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 45 gözaltı
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