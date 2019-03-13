Fezlekesi hazırlanıyor

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl Haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, "5 kuruşluk değil aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" şeklinde hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma neticesinde Kılıçdaroğlu'nun hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.