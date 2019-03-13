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Halkalı Gebze marmaray durakları (tam liste) marmaray banliyö hattında hangi duraklar var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Halkalı Gebze marmaray hattı açıldı! Halkalı Gebze marmaray durakları neler? Bundan sonra vatandaşlar Halkalı'dan Gebze'ye banliyo treni ve Marmaray bağlantısı ile rahatça ulaşabilecek. Banliyöler arasında iki dakikalık kalkış süresi olacak; vatandaşlar iki dakikada bir yolculuk yapabilecekler. Bu hat yalnızca Gebze ve Halkalı'da yaşayanları kapsamıyor. Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Tuzla gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar da Marmaray hattı ile oldukça rahatlayacak! Bu sabah itibariyle yeni Marmaray hattına insanlar büyük ilgi gösterdi! İşte banliyö durakları...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 08:45
Halkalı Gebze marmaray durakları (tam liste) Gebze Halkalı marmaray banliyö hattında hangi duraklar var?

Uzun süredir beklenen Halkalı Gebze Mamaray hattı açılıyor. İstanbulluların ulaşım problemlerini ortadan kaldıracak bu sistemle birlikte iki kıta birbirine bağlanıyor. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle Marmaray durakları neler? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Gebze Halkalı Marmaray banliyö seferleri hakkındaki tüm soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

İŞTE GEBZE HALKALI MARMARAY HATTI DURAKLARI!

Avrupa Yakası tarafından Halkalı'dan başlayacak Marmaray hattı sırasıyla

Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.

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Halkalı Gebze marmaray durakları (tam liste) Gebze Halkalı marmaray banliyö hattında hangi duraklar var?
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