Halkalı-Gebze banliyö hattı açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ulaşımında önemli rol oynayacak Gebze-Halkalı banliyö tren hattının Kartal Meydanı'ndaki açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın sözlerinden önemli satırbaşları:Gebze - Halkalı tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.İstanbul'un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün; yani vagonları kast ediyorum ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabi Marmaray bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölüm. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim köprüsünde kuruyoruz. İnşallah her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında orayı da devreye alacağız. Sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeniledik, yepyeni bir çehreye büründürdük. Tabi İstanbullu bir uçtan bir uca böyle bir sistemle kat etmek zorlu bir işti. Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilometreye çıkarttık.İBB'yi kazandığımız 1994'te şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy - Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler, İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da bir batağa saplamışlardır.İlk metro hattımızı 2000'de hizmete aldık. Ardından bu ağı genişlettik. Şimdi hedefimiz bu ağı ilk etapta 500 kilometreye ardından da 1100 kilometreye çıkarmak.Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin cumhurbaşkanımı? Diyorum ki burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz ve İstanbulumuzu çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel el ele vererek inşallah bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.94 İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zamanki Kartal'ın durumu neydi? Nasıl bir Kartal vardı söyleyin... Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak araları, yollar asfalt diye bir şey var mıydı? İşte o zamanlar şimdi milletvekili olan Erol beyle beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? Aldık. Ve Kartal'ı bugünkü Kartal haline o günden getirdik.Ümraniye'de çöplükteki patlamayı hatırlıyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez. Çünkü bunların hayatları hep yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık 2.5 milyon. O parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.Hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak demir ipek yolunun İstanbul etabını oluşturuyor olması. Yine bu hatla YHT'lerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayarak Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin. İstanbul için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız.Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde Başkan Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan, banliyö hattını Kartal istasyonundan Malt epe'ye, Yıldırım ise Maltepe'den Halkalı'ya kadar kullandı. Hat bugünden itibaren seferlere başlayacak.8.5 milyar liraya maloldu.Trafiği 1 saat 10 dakika kısaltacak.Günde 1.7 milyon yolcu taşıyacak.İstanbul'da raylı sistemi 233 km'ye çıkartacak.20 ilçeyi birbirine bağlayacak.440 vagondan 300'ü yerli üretim.Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Sivaslılar Buluşması'na da katıldı. "Milletimiz, 31 Mart'ın Türkiye için bir beka seçimi olduğunu gayet iyi biliyor" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Kameralar önünde inancıyla, değerleriyle, mukaddes kitabı ile dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor. İstanbul'un ortasında kadın hakları bahanesiyle canı kadar mukaddes bildiği ezanı ıslıklananlar, sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Yıllardır istiklalinin sembolü bayrağına saldıranların baş tacı edildiğini görenler 31 Mart'ı bekliyor."