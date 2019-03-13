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İtalyan gazeteci, gerçeğini itiraf etti

Her fırsatta "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle ve " ekonomisi çöküyor" yalanıyla algı operasyonu yapan merkezli gazetelerin ne denli manipülatif çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan Gazeteci Ajansı’nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna, "Avrupa’da, Türkiye’yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır." dedi.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 21:34
İtalyan gazeteci, Avrupa gerçeğini itiraf etti

İtalyan Gazeteci Ajansı'nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna Avrupa'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti.

AP'den skandal Türkiye kararı

AVRUPA'NIN ALGI OPERASYONU

Avrupa'nın Türkiye hakkındaki gerçekleri görmezden gelmek istediği ve manipülatif haberlerle algı operasyonu yapmak istediği, İtalyan gazeteci Didonna'nın sözleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

"AVRUPA, GERÇEK TÜRKİYE'Yİ YAZAMAZ"

Giuseppe Didonna "Avrupa'da, Türkiye'yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır. Örneğin burada, Avrupa ülkelerinin hiç birinde görmediğim, mülteciler için en iyi entegrasyon sistemi var. Ama bunu yazamazsınız, çünkü satmaz ve kimse de okumak istemez." dedi..

Giuseppe Didonna, İtalya'ya ihraç edilen kangallarla ilgili bir haber üzerinde çalışıyor.
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İtalyan gazeteci, Avrupa gerçeğini itiraf etti
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