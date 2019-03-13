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ikinci kez rezil oldu!

Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:41
Kılıçdaroğlu ikinci kez rezil oldu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. O sorulardan biri de CHP liderinin gösterdiği bir fotoğrafta bulunduğu iddia ettiği kadına aitti. O kadın sonrasında açıklamalarda bulunmuş, "çöpten topladıklarım ekmekti onları da hayvanlara dağıtıyorum ihtiyacım yoktu ama bu anlamda Kılıçdaroğlu bunu kullandı" demişti. O soru üzerine CHP lideri kadının tüm açıklamalarını bir kenarda bırakarak "o kadın başkasıydı biz o kadını bulduk hatta konuştuk" dedi.

Kılıçdaroğlu "Konuşan kadın fotoğraftaki kadın değil" dedi yine rezil oldu

KILIÇAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR O FOTOĞRAFDAKİ BENİM

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından tekrar A Haber yayınına bağlanan Aysun Demir: "Kılıçdaroğlu'nu gülerek izledim, daha önce bu kadar yalan görmedim, benim yalana dolana ihtiyacım yok. Kendisi önce benim fotoğrafımı çektirip tüm kamuoyuna gösterdi. Şimdi de yalanlamaya kalkıyor… Evimin dibinde olan konteynır, ekmek yiyecek gördüğümde üzerine çöp atılacak diye alıp kenara koyuyorum ki hayvanlar yesin diye" dedi

Çöp yalanı da elinde patlayan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

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Kılıçdaroğlu ikinci kez rezil oldu!
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