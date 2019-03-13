Kurtuluş Savaşı'nın manifestosu İstiklal Marşı 98 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi. 7'den 70'e vatandaşların istiklal mücadelesi ve ruhunu hatırladığı günün anısına okullarda düzenlenen programlarda minik öğrencilerin İstiklal Marşı'nı heyecan ve coşku içinde okuması duygu dolu anlar yaşattı. Düzenlenen tiyatro oyunları ile de İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemdeki ruh bir kez daha hafızalara kazındı.Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda da 'İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı' gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın mehter takımı eşliğinde söylenmesiyle başlayan programa birçok okuldan öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bu marş bizim inkılabımızı anlatır' dediği İstiklal Marşının bir yenilenme olduğunu kaydederek, "İstiklal Marşı Türk dilinin en güzel örneklerinden biridir, tefekkürdür, heyecandır, şanlı mazimizdir, kahramanlık destanımızdır, dik bir duruştur, milli mutabakattır, maneviyat sembolüdür. İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir" dedi.Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da, "Burada bir Mehmet Akif ruhu yaşıyor. Burası İstiklal Marşının yazıldığı mekandır. Bu yer bizim en mutlu olmamız gereken, devamlı ziyaret etmemiz gereken yerlerden biridir" dedi. Etkinlikler kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de gazi, şehit aileleri, emekli özel harekatçılarla kahvaltı yaptı. Bakan Soylu "Bizlere Allah tekrar bir Mehmet Akif aratmasın, tekrar bir İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisinde bulundu. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesine girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajında, "İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir" ifadelerine yer verdi.