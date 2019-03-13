Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili AK Parti'den açıklama

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

Biz ihtilaflı kişiyi tanımıyoruz ve o kişiye saygıdeğer iş adamı demedik. Kimse ile tarafgirlik ilişkisi içerisinde değiliz. Kendisi kriminal dediği kişi ile yakınlık kurdu fakat bizim o kişi ile iletişimimiz yoktur.

AK Parti'nin Mansur Yavaş meselesi yoktur bu mesele CHP'nin meselesidir. Bu 600 dolarlık senetin sahte olduğu yargıtay tarafından kesinleşmiştir bunlar iftira değildir. Mansur Yavaş bizim sorularımızı cevaplayamamıştır. Mansur Yavaş neden bu açıklamayı daha önce yapmadı, dün böyle bir açıklama yaptı.

Bir kez daha söylüyorum. İftira, tezgah ve manipülasyonlar bizim kapımızdan içeri giremez. Kendisi rakibinin mal beyanında bulunması gerektiğni söylediği için bunların başına geldiğini söylüyor. Fakat Mansur Yavaş bu konuda da yanıtlıcı açıklamalar yapıyor.

BU HABERLER ÇIKTIĞI ZAMAN DAHA KENDİSİ ADAY DEĞİLDİ

Mehmet Özhaseki daha önce defalarca mal beyanında bulunmuştur. Mansur Yavaş'ın mahkeme kararı ile tescil edilmiş vahim yanlışları bulunmuştur. Kendisiyle ilgili bu haberler adaylığı açıklanmadan önce de var. Bu meseleler tartışılıyorken 12 CHP PM üyesi Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı.

Mansur Yavaş, kendisi hakkında haber yapan basın mensuplarına ve bizlere dava açacağını söylüyor. Dava açmasını biz heyecanla bekiyoruz Sakın bu sözünden geri adım atmasın. Kendisi meselenin özünden kaçıyor. Bir takım spekülasyonlardan söz ederek olayı magazinselleştiriyor. Biz geçen seferki basın toplantımızda, münasebette adı geçen kişiden vatandaş diye bahsettik o kişiyi biz tanımıyoruz. Ayrıca bahsettiği şahsı Mansur Yavaş tanıyormuş.

MANSUR YAVAŞ'IN BU KRİMİNAL KİŞİ İLE 4 YILLIK ARKADAŞLIĞI VARMIŞ

Mansur Yavaş'ın bu kriminal kişi ile 4 yıllık arkadaşlığı varmış. Bu kişi ile arkadaşlığı ve iş ilişkisi neden vardır bunu bilmiyoruz. Bu durumu Mansur Yavaş'ın kamuoyuna açıklaması gerekiyordu. Yine Sayın Kılıçdaroğlu dün bir televizyon programına çıktı ve o da aynı şeyi yaptı. Yargıtay'da kesinleşmiş bir karar olmasına rağmen Ankara'ya aday gösterdiği şahsı yine korudu ve yine sadece kriminal dediği kişiyi suçladı. Mansur Yavaş'ın bu kişi ile ilişkisin dair bir şey söylemedi.

NE KARŞILIĞINDA 600.000 DOLARI HAKETMİŞLERDİR BUNU SORMA HAKKIMIZ VAR

Dolandırıldığını söyleyen Mansur Yavaş bu belgelerin kendi huzurunda imzalandığını söylüyor, eğer senet sizin önünüzde imzalandıysa nasıl sahte oluyor? Mansur Yavaş'ın hangi açıklamaları doğrudur? Basın önündeki açıklamaları mı doğrudur yoksa mahkeme önündeki açıklamaları mı doğrudur? Ayrıca şu soruların cevabı henüz ortada yoktur. Kendisine tavsiye ederiz, bu sorulara açık bir şekilde cevap verin, kendi güvenine olan siyasetçi bunu tercih eder. Soru şu: Bahsettiği kişiler tahsil etmek istedikleri parayı ne karşılığında istemişlerdir? Ne karşılığında 600.000 doları haketmişlerdir bunu sorma hakkımız var. Kendisine güvenen kişi buna vereceği cevap iki cümledir.

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