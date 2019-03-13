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‘Partinin önünden bile geçmemeli’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
‘Partinin önünden bile geçmemeli’
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, SABAH'ın ortaya çıkardığı, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili skandalı değerlendirdi. "Şimdi böyle bir aday Ankara'ya yakışır mı? Sahte senet kullanan bir aday Ankara'ya yakışır mı?" diye soran Şahin, şöyle konuştu: "Bırakın herhangi bir partiden aday olmayı, herhangi bir siyasi partinin kapısının önünden geçmemesi gereken bu zat CHP tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilmiş. Ankara bu haksızlığa, kendisine karşı bu saygısızlığa sessiz kalmayacaktır. 31 Mart'ta çok güçlü bir cevap verecektir."
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‘Partinin önünden bile geçmemeli’
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