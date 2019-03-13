Sınıra, bayrağa, ezana ve ekonomimize saldıranlar bu millete diz çöktürtemeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenen AK Parti mitinglerinde halka hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:Dün 2018 yılı büyüme rakamımız açıklandı. Ve 2018'in büyüme ortalaması 2.6 seviyesine geldi. İstikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdığında gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacak. Doğrudan ekonomimize yönelik saldırıları aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık. Her sıkıntıda ülkemize IMF'yi adres gösteren CHP'ye sesleniyorum. IMF'ye siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde kucağımızda bulduk. Bitti o iş, o defteri kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar.İHA'ları SİHA'ları biz üretiyor muyuz? ? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah; yakın yakın... Terör örgütleriyle Cudi'de Gabar'da Kandil'de mücadeleyi böyle verdik. Evvelsi gün inlerine girdik. Sonuna kadar kovalıyoruz ve bitireceğiz.31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz. 19 gün kaldı. Yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar bizim 94 yılında nasıl bir İstanbul devraldığımızı iyi bilir.