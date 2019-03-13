Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gölbaşı Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Toplu Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İNŞALLAH HEM GÖLBAŞI HEM ANKARA'YI BERABER TIRMANDIRACAĞIZ

Mogan'ı da haliç gibi temizledik. Bunu Özhaseki kardeşimiz Çevre Bakanı iken yaptı. Elele vererek, inşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız. 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi çok daha kaliteli yaşam alanı haline getiriyoruz. Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Konya yolu boyunca inşaa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu.

GÖLBAŞI'NA YENİ DEVLET HASTANESİ YAPIYORUZ

86 okul inşa ederek ilçemizin gelişimine uygun altyapı kurduk. 3512 yataklı yurtlar açtık, Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. İlçemize inşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yıl yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi de kazandıracağız. Ülkemizin en önemli savunma sanayii merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezini Gölbaşı'nda kurduk. Bakın bunu da CHP kıskanıyor. Uzay merkezinin ne işi var, uydunun ne işi var diyor. Bunlar böyle ittifak.

TÜM UMUTLARINI 31 MART'A BAĞLAYAN TERÖRİSTLERİN HESAPLARINI BOZACAĞIZ

Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız.

ÇÜNKÜ BUNLARIN İŞİ BELEDİYECİLİK DEĞİL

Bunlar İstiklal Marşı'nın düşmanı değil mi? HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımızı bile asmıyorlar. Eğer mesele belediyecilikse bu konuda kimse elimize su dokunamaz. Birileri niye terör örgütleriyle iş birlipi pahasına 31 Mart'a odaklanıyor, Çünkü bunların işi belediyecilik değil.

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