‘Adaylıktan çekiliyorum’ demesi en ahlaki yol

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yozgat -Kırıkkale mitingleri dönüş yolunda kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin sözlerinden satırbaşları şöyle:Bir iddianame hazırlanmış ve bu iddianame mahkemece kabul edilmiş, soruşturmanın başlatılması istenmiş. Soruşturmanın sonucuna kadar konunun hukuki yönü üzerinde tartışmaya girmek doğru olmaz. Bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak.O kişinin, "Ben, soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerine gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum" demesi en ahlaki yoldur.Artık Türkiye'de tüm mahalli idareler seçimlerinde gündem bu olacak. Bu, CHP'yi tüketme sürecine sokar. Kemal Kılıçdaroğlu beyin bunun adaylığı üzerindeki ısrarı sebep sonuç ilişkisi yönünden incelenmek ister. CHP Genel Başkanı'ndan herhangi bir şey gelmeden, bu kadar samimi, dürüst, ilkeli ölçülerde siyaset yapan, büyükşehre kritik süreçlerde talip olan bir kişi, partisini ve seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı. Bunun için de adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl!Muhatap kılınan Kesgin, üzerinde tartışmaya girmek doğru bir şey değil. Necmettin beyle Mansur beyin bir televizyon kanalında karşılıklı tartışması lazım. Mansur Yavaş beyin adaylıktan çekildiğini ilan edip, hukuki boyuta saygı gösterip, sonucu alıncaya kadar elindeki bütün belge ve bilgileri mahkeme aşamalarında değerlendirmek suretiyle aklanmasında yarar var. Şimdi aklanma şansı kalmamış, tartışma büyük, siyasetin son haftaları. Buralarda ne kadar aklansan da aynen hortumların, fırtınaların kasırgaların yaşandığı bir ortam. Burada göz gözü görmüyor bunu düşünmeleri lazım.Kendisinin kazanacağından ne kadar emin ki böyle bir komployu ifade ediyor! Bu kadar garantiyi nereden alıyor ki, bunu gören muhalefet unsurları yani kendisini adaylığına karşı olan siyasi partiler oturup düşünüp FETÖ terbiyesiyle bir komplo kursun! Böyle şey olur mu? Bunlar Türkiye'de siyasete darbe vurur, kendilerine darbe vurur.Bana kalsa "Adaylıktan çekildim. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için bu fedakarlığı yapıyorum" derdim. Bizde bir şey olmuş olsaydı çağırırdım, "Mutlaka istifa edin soruşturmanın sonucu bekleyin. Ne kendini ne partini yıpratma" derdim.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş skandalı ile ilgili aHaber canlı yayınında Murat Akgün'e açıklamalarda bulundu. Özhaseki şunları söyledi:"Herkesin çok açık olarak sorduğu CHP adayına şu: Sen bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster? Yok. Niye sözleşme yapmadın peki? 'Vergi doğar' Elbette vergi doğacak. Sen vergi mi kaçırıyorsun? Mal varlığında göster, göstermiyorsun. Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, tehdit ediyor ve para almaya çalışıyor. Bundan büyük ayıp olabilir mi? Beni suçluyor... El insaf, bu kadar bir insafsızlık olur mu, bu kadar yalan olabilir mi, bu kadar ahlaksızca bir saldırı olabilir mi?" ANKARACHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İP, HDP ve SP ile Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin bir hafta sonra ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, önceki gün bir televizyon kanalında katıldığı yayında Yavaş'la ilgili iddialarandan önceden haberdar olduğunu belirtti. Bu kadar ciddi iddiaya rağmen Mansur Yavaş'ı neden aday yaptığı konusuna açıklık getiremeyen Kılıçdaroğlu "İddialar defalarca kez daha önce gündeme geldi, getirildi, hiçbirisi doğru değil. Neden şimdi gündeme getiriliyor?" dedi. Kılıçdaroğlu, açılan davalarla tescillenen pek çok suçunu görmezden gelerek Yavaş'ın düzgün, ahlaklı ve mal varlığı ortada bir insan olduğunu söyledi. ANKARA