Ankara'ya plaj sürprizi

Kültür, sanat, spor, çevre projeleriyle dikkat çeken ve birbirinden farklı projelere imza atan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Başkentlilere bir sürprizi de "Plaj Projesi" oldu. 111 proje içinde "Yeşil Projeler" başlığı altında yer alan "Ankara Plajı Projesi" ile denizsiz kent Ankara'da vatandaşlar için bir ilk yaşanacak ve Başkent plaja kavuşacak.





Başkentiler kadar yerli ve yabancı turistler de biyolojik arıtma tesisi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde Ankara Plajı'nda güvenle yüzebilecek. Biyolojik göletle birlikte etrafına plaj yapılması planlanan proje sayesinde Başkentliler, yaz mevsiminde tatil beldelerine gitmeden serinleme ve güneşlenme imkanı bulacak.



Özhaseki'nin plaj projesi sayesinde Başkent, renklerine maviyi de katarak adeta bir sahil kentini aratmayacak. Ankara'da turizme ve sportif faaliyetlere de katkı sağlayacak plaj ile aileler çocuklarıyla birlikte yüzerek, kumsalda yürüyerek, spor yaparak, dinlenerek kaliteli bir kent yaşamına kavuşacak.



İnsan merkezli bir anlayışla çevresini, doğasını ve kültürel değerlerini koruyarak Ankara'yı daha da ileri götürecek ve Başkentlilerin yaşadıkları kentten keyif alacağı projeler üreteceklerinin sözünü veren Özhaseki'nin "Ankara Plajı Projesi", sadece kentin değil İç Anadolu Bölgesi'nin de çekim merkezi olacak.