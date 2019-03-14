Asker ve polis, vatandaşla halay çekti

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Hakkari'de asker, polis ve vatandaşlar İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi'nin organize ettiği bahar şenliğinde birlikte halay çekti.Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen "Zippe" şenliğinde, yoğurtta para bulma, çuval, halat çekme, yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışmalarının yapıldığı şenlikte asker, polis ile vatandaşlar birlikte halay çekerek eğlendi. Şenliğe katılanlara yemek ikramı da yapıldı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, "Artık Çukurca terör olaylarıyla değil bu tarz etkinliklerle ön plana çıkmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Şenliğe Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, vatandaşlar, asker ve polisler katıldı.