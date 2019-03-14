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Bayburt merkezli 4 ilde operasyonu: Gözaltılar var

Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 10:41
Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Sivas, Amasya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin kadın mütevelli grubunda görev üstlendiği, ByLock kullandığı tespit edilen F.Ç, M.Y, E.S, N.T. isimli 4 kadın ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve darbe girişiminde rol aldığı belirlenen uzman çavuş G.Y. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari durumda olan üsteğmen U.U. ile uzman çavuş İ.T'nin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bayburt'a getirildi.

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Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
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