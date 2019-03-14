CHP bu adayı nasıl içine sindirecek?

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mansur Yavaş'ın önceki gün yaptığı açıklamalarına dün karşılık verdi. Çelik bir önceki basın toplantısında iddialara ilişkin bazı soruları gündeme getirdiğini anımsatarak, "Bu soruları gündeme getirmekteki amacımız, yaklaşık 3 aylık bir dönemde basında bu sorular geniş bir şekilde yer almasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın, yönetiminin ve Mansur Yavaş'ın cevap vermekten kaçınmasıdır" diye konuştu. Çelik şunları söyledi:Alınacak paranın 300 bin doları ile ilgili vergi doğacağından resmi sözleşme yapmaktan kaçındığını söylüyor. Vergi toplamakla, bu yükümlülükle ilgili her siyasetçinin hassas olması gerekir. Ankara'nın belediye başkanlığına aday olan bir şahsın alacağından doğacak vergiyi vermemek için bir sözleşme yapmadığını söylemek gibi bir gerekçeye sığınması, hem içeriği açısından, hem vergi vermemek gibi bir yaklaşıma sığınması bakımından çok vahim.Siyasetçiye yakışmayan birtakım yalan beyanlar var. Bir kaç gündür sustuklarını, bu işin arkasında kimin olduğunu görmek istediklerini söylüyorlar. Bu konuyla ilgili ilk haberlerin çıkması, 11 Aralık 2018 tarihi .3 günden değil üç aydan bahsediyoruz. "Böyle birkaç gün bekledim, o yüzden cevap vermek için kenarda durdum" gibisinden bir yaklaşım, bir siyasetçinin başvurmaması gereken maalesef yalan bir beyandırBiz, Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı, bir avukatlık ilişkisi olmadığı halde, yasal alacak verecek ilişkisi olmadığı şahıstan alacak iddiasıyla ortaya koyduğu 600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ve bunun Yargıtay'da kesinleştiğini ifade ettik. Kendisi de bu gerçeği yalanlayamadı. Dolayısıyla ortada bir iftira ya da uydurmadan bahsedilecek bir durum yoktur. Bir ceza davası almadım diyor. Ama hakkında bir sahte senetle icra takibi konusunda verilmiş karar var. Yargıtay da bunu 2016'da onamış. CHP adayı Sayın Yavaş'ın konuyu saptırmaya çalıştığı açık.Bize dava açılmak suretiyle mahkeme önünde tartışılmasından dolayı çekindiğimiz bir şey yok. Kimseye iftira atmıyoruz, kimseye kurulmuş tezgah yok, Ankara seçmeninin hakkını, hukukunu, sivil siyasetin temizliğini korumaya çalışıyoruz. Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim.Saygıdeğer bir işadamı mıdır yoksa Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi kriminal bir kişi midir? Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz. Dolayısıyla iftira, tezgah arıyorlarsa bu kendilerinin şu anda içinde bulundukları atmosfer çerçevesindeki siyasi ilişkilere bakmaları gereken bir durum. AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Bizim meselemiz, saygıdeğer Ankara seçmeninin karşısına CHP'nin nasıl bir adayla ve yaklaşımla çıkmayı içine sindirdiği meselesidir. Bu husustaki gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir.Maalesef çok düşük düzeyli, siyasal olmayan akılla başvurulan bir yöntem. Kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyi kriminalize ediyor, yalan söylüyor. Mesele, vatandaşın kim olduğu değil, mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmış Mansur Yavaş hakkındaki iddialar. Bu suçları işleyebilecek nitelikte bir kişiyse yıllardır niye arkadaşlık ettiniz ve alacak verecek ilişkisine girecek bağlantınız nereden kaynaklanıyor?İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar, bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez. Bu konularda daha deneyim sahibi olanlarla, kendisinin son derece ilişkili olduğu açık şekilde ortada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki 1994'ten bu yana kamu görevi yürütüyor. Belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde de mal beyanında bulundu. Bunda sakınılan, çekinilen bir durum yok.