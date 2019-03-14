CHP, PKK ve FETÖ’cüleri belediyelere sızdırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen toplu açılış törenlerinde halka hitap etti. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Ülkemizin, Ankara'nın ve ilçemizin ihtiyacının laf değil, hizmet olduğunu, yatırım olduğunu Pursaklar çok iyi bilir. Pursaklar'dan bu seçimde ezan, bayrak ve vatan düşmanlarına sandıkta şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı bekliyorum. Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.(Ezanın ıslıklanması) Taksim'de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana, HDP. Ezanımıza hor bakanlar, ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar bunlar. Kimle el ele, CHP ile el ele. Dörtlü çete, CHP, HDP, sözde İYİ Parti, bir de Saadetçik, hepsi beraberler. Şimdi bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersinizi orada verin.Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında, adı İYİ, kendi fesat partinin makyajı altında PKK'lılar, FETÖ'cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor, listelere bunları koydular. Şimdi Mansur Efendinin listesinde de bunlar var. CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi.Bunlar seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar. Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken şimdi CHP ve ittifak ortağı, bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve sözde İYİ Parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor.Ankaralı, Pursaklar bu ihanete izin verir mi? Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor, bunlar benim Ankaralı kardeşimi kendileri gibi gafil sanıyor. Ancak saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gün ifşa oluyor. Ülkenin ve milletin hayrına olmayan bir ittifakın Ankara'nın hayrına olması mümkün mü?Milletimiz bunlara Türkiye'nin yönetimini teslim etmediği gibi inşallah İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, diğer şehirlerimizin de belediyelerini teslim etmeyecektir. Çünkü bu ittifak karanlık bir ittifaktır, önde görünen başkadır, arkadaki siluetler başkadır.Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) böyle. Bir koltuğa oturdu mu bir daha oradan kalkmasını bilmiyor. Onun için şimdi 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım.Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri, tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Türkiye üzerinde gözleri olan güçler gözlerini 31 Mart'a dikmiş bekliyorlar. Sizler sadece büyükşehirde ve ilçenizde belediye başkanlarını seçmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bu hesapları da bozacaksınız.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı.Ülkemızde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbettüs Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan, İsrail başındaki o soyguncu, şu anda kendi ülkesinde yargılanıyor. Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı, soygundan, suiistimalden. Bu adam şimdi oradan, 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin' diyor. Ey Netanyahu, sen kendine gel, kendine. Sen zalimsin. Sen, 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, ayrı mesele. Ama bunun hesabını uluslar arası camiada size soracağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece, hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bizlere unutturamaz.