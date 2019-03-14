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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de "Çöpten ekmek toplayan vatandaş" diye gösterdiği fotoğraftaki Aysun Demir'in fakir olduğu için değil, hayvanlara vermek için yiyecek topladığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, uydurduğu yalan ortaya çıkmasına rağmen yalanına yeni hikayeler ekledi.Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çöpten ekmek toplayan vatandaş diye gösterdiği fotoğraf ve sonrasında Aysun Demir'in açıklamaları soruldu. Demir'in "O kadın benim, hayvanlar için topluyorum, benim ihtiyacım yok" şeklindeki ifadelerine rağmen Kılıçdaroğlu yalanını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "O kadın başkasıydı. O kadınla konuşuldu, açıklama yapacaktı ama yoksulluğu teşhir etmek doğru değil diye açıklama yapmasını doğru bulmadık" dedi.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından tekrar aHaber yayınına bağlanan Demir ise yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle aktardı: "Kılıçdaroğlu'nu gülerek izledim, daha önce bu kadar yalan görmedim, benim yalana dolana ihtiyacım yok. Kendisi önce benim fotoğrafımı çektirip tüm kamuoyuna gösterdi. Şimdi de yalanlamaya kalkıyor. Evimin dibinde olan konteyner, ekmek yiyecek gördüğümde üzerine çöp atılacak diye alıp kenara koyuyorum ki hayvanlar yesin diye. Bana o fotoğraftan sonra kaymakamlıktan ulaştılar ihtiyacınız var mı diye. O fotoğraftaki benim, kıyafetlerim de var. O fotoğraftaki madem başkası kimse göstersin."Kılıçdaroğlu tarafından ekonomik manipülasyon yapmak amacıyla fotoğrafı kullanılan Demir, konu ile ilgili daha önce Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisini Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına alet ettiğini söyleyen Demir "Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Ben üzüntüden intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım. Yazıklar olsun ona" ifadelerini kullandı.