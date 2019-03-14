İşletme öğrencilerine sektörel destekle o ders verilecek

"Misafirperverlik / Hospitality" dersi, Hilton İstanbul Bomonti ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle İşletme bölümünün 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin ders müfredatına alınıyor.

İkinci yarıyıl dönemi boyunca öğrencilere seçmeli olarak sunulacak ve 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek olan "Hospitality" dersleri, Hilton İstanbul Bomonti'nin deneyimli kadrosu tarafından veriliyor. Eğitim dilinin İngilizce olduğu dersler haftada bir gerçekleşiyor ve üç saat sürüyor.

Hilton Orta Doğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul "Hilton her zaman konaklama sektöründeki gençlere fırsatlar yaratmaya odaklanmıştır. Bu nedenle Hilton İstanbul Bomonti'nin Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiği bu projeden büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. Yakın zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu programın bir parçası olan yüksek motivasyonlu öğrencilerle tanışma mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gençkul, "Öğrencilerin derse olan ilgisini görmek oldukça bizim için oldukça ilham vericiydi ve Türk gençliğinin konaklama sektörü ile bu kadar iç içe olması beni çok mutlu etti." dedi.

'DÜNYAYI MİSAFİRPERVERLİĞİN IŞIĞI VE SICAKLIĞIYLA DOLDURMAK' VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ"

Hilton İstanbul Bomonti İnsan Kaynakları Müdürü Merve Türkmen, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek eğitim projesinin önemini şu sözlerle vurguladı " 'Dünyayı misafirperverliğin ışığı ve sıcaklığıyla doldurmak' Hilton'un vizyonunun bir parçasıdır ve bu ifade 2019 yılının sonuna kadar dünyadaki bir milyon gence ulaşma taahhüdümüzü desteklemektedir. Biz de Hilton İstanbul Bomonti Hotel&Conference Center olarak bu hedefi gerçekleştirme ve turizm sektörünü genç öğrencilere tanıtma gayesi ile bir yola çıktık ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden birinde bir ilke imza atarak Hilton İstanbul Bomonti "Turizm ve Otel İşletmeciliği" markalı dersini başlattık. Aldığımız geri bildirimler bizi fazlasıyla mutlu etti. Hatta dersi almak isteyen öğrencilerin sayısının fazlalığı ve kotanın arttırılması durumu ile karşılaştık. Derslerden ayrı olarak isteyen öğrencilere otelimizde staj imkanı sağlayabileceğiz ve Hilton'un yeni mezun programlarına dahil edebileceğiz. Hilton İstanbul Bomonti olarak gelişimi ve eğitimi destekliyoruz. Turizm sektörünü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."