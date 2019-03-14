Isparta'da FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Terör Suçları Bürosunca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve Elazığ Sulh Ceza Mahkemesince "Görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari İlhan Sabah'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Batıkent Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sabah'ın, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürüldü.