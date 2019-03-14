İşte HDP'nin yıkım bildirgesi!

Diyarbakır'da, bölgeyi 'Kürdistan' diye adlandırdığı açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken HDP Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ın da katıldığı toplantıda 'HDP seçim bildirgesi' açıklandı.Büyükşehir Belediye Başkan adayları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen tarafından okunan sözde seçim bildirgesinde, kayyumların 2 yılda kentte büyük değişeme yol açan hizmetleri hedef alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜDÜMÜNDEKİ KURULUŞLAR...

Terör örgütünün güdümünde olması nedeniyle kayyum belediye tarafından kapatılan gençlik ve kadın merkezlerinin yeniden açılacağı belirtilen seçim bildirgesinde, terör örgütü mensuplarının isimleri verilen ve kayyum tarafından değiştirilen park, bahçe ve sokaklara eski isimleri yeniden verileceği ifade edildi.

KHK'DAN İHRAÇ EDİLEN PKK SEMPATİZANLARI...

Bildirgede, ayrıca, kayyum belediyesinin 2019 için planlandığı ve ihaleye çıkardığı projelerin de iptal edileceği açıklandı. Yine KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilenlere istihdam yaratılması amacıyla çalışma yapılacağı belirtildi.