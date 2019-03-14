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'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika... , terör örgütleri /, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 09:24
İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

SON DAKİKA! PKK'YA İZMİR'DE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İlk operasyon kent merkezi ve Aliağa ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İKİNCİ OPERASYON DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkinci operasyon ise yine kent merkezi ile Foça'da DHKP-C ve MLKP'ye yönelik gerçekleştirildi. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Yine terör örgütü MKLP adına Torbalı ve Denizli'de faaliyet gösteren 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüphelinin sorgusu sürerken, emniyetten yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde kentte terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı
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