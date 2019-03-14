Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar açığa alınan polis memuru Ahmet G, açıkta olan astsubay Yunus Emre A. ve kapatılan örgüt okullarında öğretmen olarak çalışan Ali A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Yunus Emre A, daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak örgütle ilgili bildiklerini anlattığını söyledi.

2009 yılında lise son sınıfta bazı derslerinin kötü olması nedeniyle bu örgütle tanıştığını ve bazı öğretmenlerden ders aldığını ifade eden Yunus Emre A, şunları kaydetti:

"İzmir'den Kayseri'ye tayininin çıkmasının ardından, kapatılan Melikşah Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Yakup isimli biri benimle irtibata geçti. 2012-2013 yıllarında örgütün sohbetlerine 5-6 kez katıldım. 2012-2013 yıllarında örgüt mensupları tarafından ardışık olarak arandım. 17-25 Aralık sürecinden sonra ilişkimi kestim. Beni ardışık olarak aramaya devam ettiler ama ben görüşmek istemedim. Pişmanım, beraatimi istiyorum."

Sanık Ahmet G. de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda hafıza kartı içerisinde çıkan listede fişlenmesinin hatırlatılması üzerine, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Ali A. ise örgüt talimatıyla bu yapıya ait okullarda tayinle çalıştığı iddiasını kabul etmedi. Başka dershanelere iş başvurusunda bulunmasına rağmen mülakatta elendiğini ve girdiği KPSS'den yeterli puanı alamadığı için atanamadığını öne süren Ali A, ailesinin geçimini sağlamak amaçlı bu yapının okullarında çalıştığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, sanık Ali A'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Yunus Emre A'ya, aynı suçtan önce 7 yıl 6 ay, ardından indirime giderek 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.