Mansur Yavaş’ın vergi kaçağının faturası 4 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin skandalların arkası kesilmiyor. Gündeme damgasını vuran sahte senet dosyasının ardından mal varlığı bildiriminde usulsüzlük, vergiden kaçırmak için kazancını gizlemek iddiaları da kulislere bomba gibi düştü. Danışmanlık hizmeti verdiği halde sözleşme yapmayarak gerçek gelirini gizlediği, borç-alacak ilişkisindeki detayların mal varlığı beyanında olmadığı belirlendi. Sahte senetle tahsile çalışılan 600 bin doların bugünkü karşılığının yaklaşık 3 milyon lira olduğu düşünüldüğünde, Yavaş'ın 1 milyon lira vergi aslı ve 3 milyon lira da usulsüzlük cezası ödemesi gündeme gelecek. Vergi yasalarına göre serbest meslek kazancı söz konusuysa gelir beyanı da zorunlu tutuluyor. Beyan edilmezse vergi kaçağı doğuyor, matrah üzerinden en az yüzde 25 vergi ve 3 misli de ceza ödeniyor. Yavaş, sadece bu dosyadan kazandığı vekalet ücretinin 3.2 milyon lira olduğunu açıklarken, 2016 yılında Başkent Vergi Dairesi'ne sadece 3 bin 176 liralık bir yıllık gelir beyan ettiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bunun da kazancın vergi dairesinden gizlendiği anlamına geldiğini vurguluyor. Uzmanlar, mal bildiriminde alacak ve borçların da detaylarıyla bildirilmesi gerektiğini anımsatarak, "Böyle bir bildirim olmadığı görülüyor. Bu da idari para cezası gerektiriyor" değerlendirmesini yaptı. Vergi kaçağıyla ilgili Yavaş'ın yanıtlaması gereken sorular şunlar: "Borç alacak ilişkisi neden mal varlığında tüm açıklığıyla yok? Senette gösterilen tutara karşılık bir tahsilat yapıldı mı, yapıldıysa gelir beyanında gösterildi mi?"