Tunç Soyer her şeyi sattı yine de batırdı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, HDP'nin de desteklediği CHP'li rakibi Tunç Soyer'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soyer'in kendisiyle ilgili kullandığı "misafir" ifadesini "nezaketsizlik" olarak değerlendiren Zeybekci, bir soruya ise "Tunç Bey İzmir'i bilmiyor" yanıtını verdi. Soyer'in 10 yıl başkanlık yaptığı Seferihisar'da belediyecilikte başarısız bulduğunu ifade eden Zeybekci, ilçede 30 milyon lira olan belediye borcunun 10 yılda 130 milyon liraya çıktığına dikkat çekti.

CHP/HDP/İyi Parti İzmir adayı Tunç Soyer, Seferihisar'daki adayı daire fiyatına kime sattı?

VATANDAŞI KURTARACAĞIZ



Zeybekci, borç miktarındaki bu artışla birlikte ayrıca bu süre zarfında belediye arsalarının satışından ise 200 milyon lira gelir elde edildiğini belirtti. Daha önce Yeni Asır'ın "Villadan ucuz ada" başlığıyla manşet yaptığı belediye mülkü Eşek Adası'nın 1 milyon 350 bin liraya satılmasına dikkat çeken Zeybekci, bugünkü bedelin 84 milyon lira olduğunu belirterek, satış rakamını düşük olarak değerlendirdi. İzmirlinin ödediği ek paylarla birlikte dünyanın en pahalı suyunu kullandığını ifade eden Zeybekci, "Vatandaşı bu zulümden kurtaracağız" diye konuştu.

21. YÜZYILDAKİ İZMİR HAYALİ



Katıldığı programda İzmir hayalini ve projelerini anlatan ve İzmir'de binlerce kişiyle görüşerek yaptıkları tespitlerde, kentin öncelikli sorunlarının ulaşım, trafik, altyapı, hava kirliliği, otopark, çöp, çarpık yapılaşma, kanalizasyon ve işsizlik olduğunu belirlediklerini söyleyen Zeybekci, buna yönelik çözümler getirecek, kenti 21'nci yüzyıla taşıyacak projeleri '10 Numara İzmir' başlığı altında topladıklarını belirtti. Mega projelerin İzmir'de kesiştiğini, dünyanın en avantajlı coğrafyasında bulunan İzmir'in kendini buna hazırlaması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, kentin düğümlenen problemlerini kısa sürede halledeceklerini belirtti.

İzmir'de 44.28 liralık su tüketimine toplam 335 lira gelen faturayı göstererek ilçe belediyesine 234.95 lira katı atık bedeli ödendiğine dikkat çeken Zeybekci, "Başka şehirlerde bu uygulama yok. İzmir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. İlk meclis toplantısında ek ücreti kaldırıp vatandaşı bu zulümden kurtaracağız. Ayrıca 0-20 ton arası su kullanımında yüzde 50 indirim yapacağız" diye konuştu.

Öğrenci biletinde, tam biletin yüzde 70'i oranında ödenen payı yüzde 50 indireceklerini, tek biletle 90 dakikalık seyahat süresini ise 120 dakikaya çıkaracaklarını açıklayan Zeybekci, ulaşımda, okulda, kütüphanelerde ücretsiz internet hizmeti vereceklerini bildirdi.



İZMİR'E BÜYÜK HAKSIZLIK



21. yüzyılın ilk çeyreğinde İzmir'de yaşam tarzının gündeme getirilmesinin büyük haksızlık, gericilik, yobazlık olduğunu ifade eden Zeybekci, İzmir'de yaşam kalitesi sorunu olduğunu söyledi. Nihat Zeybekci, "Tunç bey İzmir'i bilmiyor, İzmir'in arka mahallelerine girse, Bayraklı'nın, Karşıyaka'nın, Bornova'nın, Buca'nın arka taraflarına gitse vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri görse. İzmir Alsancak, Karşıyaka'dan ibaret değil. Arka mahallelerde vatandaşın parka, oyun alanlarına gitme imkanı olmadığını görür" diye konuştu.

VİLLADAN UCUZ ADA



Seferihisar'da 10 yıl başkanlık yaptığı dönemde belediyenin en değerli arazilerini parsel parsel satan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçedeki Eşek Adası'nı 2016'da yok pahasına satmıştı. Yeni Asır, geçtiğimiz Eylül ayında bu satışı 'Villadan ucuz ada' manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu. Sığacık'ta Eşek Adası manzaralı lüks bir villa 3 milyon 200 bin liraya satılırken, Soyer'in 28 bin 315 metrekarelik Eşek Adası'nı 1 milyon 350 bin liraya satması dikkat çekmişti. Sığacık'ta o dönem metrekare fiyatlarının 800-900 lira olduğu ancak adanın metrekaresinin 40-50 lira gibi komik bir rakama denk geldiği belirtilmişti.

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