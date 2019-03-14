“Türkiye, iddiasını ortaya koyuyor”

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Adana Temsilciliği düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada vakfın gerçekleştirdiği çalışmalarla gençleri çeşitli tehlikelerden uzaklaştırarak vatanperver bireyler olarak yetiştirdiğini söyledi. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 15 Temmuz itibarıyla kesin olarak, Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz" dedi.