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5 partiden ortak kınama

'de grubu bulunan 5 parti, 'da gerçekleşen terör saldırını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 20:09
5 partiden ortak kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur." denildi.

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5 partiden ortak kınama
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