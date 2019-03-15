8 Mart’ta siyasi bir kumpanya düzenlemek istediler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün özel bir televizyon kanalının canlı yayınına da katıldı. Yerel seçimler yaklaşırken meydanlarda halkın teveccühünü çok iyi gördüğünü belirten Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezana yapılan saygısızlıkla ilgili de şöyle konuştu:8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.' Ana muhalefetin sözcüsü diyor ki çok ilginç 'Bu polislere karşı yapılmış bir tepkidir' diyor. Bir defa bu hazırlık nereden? Hepiniz düdüklerinizle, herşeyinizle oraya geliyorsunuz, ezan okunuyor, bunlar öttürülmeye başlıyor.Şunu bir defa bileceğiz, bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok. Bu değerlerimize yönelik her türlü saldırı beka tartışmasından bağımsız düşünülemez.Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim.Bu olumuşun adı Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı', benim ifademle 'illet ittifakı'dır. Bu ittifak ortada, 'Kim teröre veya teröriste destek verirse Allah belasını versin' diyor. Senin (Kılıçdaroğlu) zaten bedduaların tutmaz ki.