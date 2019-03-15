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konvoyu, 'den görüntülendi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:09

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların arasında akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

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ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi
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