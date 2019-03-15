Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de açıkladı

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

İslamafobik eylemle, ve müslümanlara karşı sorumsuz siyasetçiler ve basın yayın oerganların da sorumludur. Dinimize ve Mülslümanlara karşı saldırı ve nefret dilini ifade özgürlüğü olarak değerlendirmemelerini önlem almalarını istiyoruz. Bu eylem devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz bundan herkes ders almalı.

Yeni Zelanda'da iki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.

BELÇİKA PKK'YI AKLAMAK İÇİN YOLLAR ARIYOR

Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi ile ilgili 6 kriter kaldı ve müzakereleri sürdürüyoruz. Bu kalan kriterleri de halledebileceğimizi düşünüyoruz.