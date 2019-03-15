Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de başarılara ulaşacaktır. İnşallah Gaziantep 31 Mart'ta yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Son 17 yılda Gaziantep'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. Birkaç yıl içerisinde iki tane Gaziantep'te bir tane Nizip'te olmak üzere yeni yurt binaları da açıyoruz.

GAZİANTEP'E YENİ ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR!

Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine, inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kırahathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olduğu Hasan Celal Güzel Millet Kırahathanesi'ni açacağız.

Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık devlet hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'e müjdeler

ŞİMDİ GELİYORUM MÜJDEMİZE... Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği, şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devesa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz.

ŞEHRİMİZİN ADETA ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

ŞANLIURFA-GAZİANTEP HIZLI TRENİNİ DE TAMAMLADIĞIMIZDA...

Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. 921 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ulaştırmada altı katrilyon liralık yatırım yaparak bölünmüş yolları 396 kilometreye ulaştırdık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı trenini de tamamladığımızda, Gaziantep hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Gaziantep Havalimanı'nın 2003'teki yolcu 223 bindi, geçen yıl 2 milyon 665 bine çıkardık.

GAZİANTEP'İN 50 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANACAK HEM DE ELEKTRİK GİDERLERİ DÜŞECEK

Gaziantep'e 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, içme suyu hattını inşa ediyoruz. 1.2 katrilyon olan Düzbağ projesinin temelini attık. Bu projeyle Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek. Çiftçilerimize 1.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Bugün gazetelerde okudum, Bay Kemal 'İstihdam için üretim gerekli' diyor. Bay Kemal, önce yatırım gerekli yatırım. Yatırım olmadan üretim olur mu? Bilmiyor, bilmiyor. Anlamaz. Bir koyun ver kaybedip gelir. SSK'yı böyle batırdı.

Biz CHP gibi ver yiyeyim, ört yatayım demedik. Gece gündüz çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız.

HDP'Yİ ANKARA'DAKİ GENEL MERKEZ DEĞİL KANDİL YÖNETİYOR! CHP DE PARTİ OLARAK...

Kimse asıl niyetini söylemiyor, milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıyor. İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partiyi Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor. Sırtını Kandil'e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Ama kendisi aday gösteriyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifakta söyleyin. CHP listesinde, HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor.

BUNLAR BİZİM BAYRAKLARIMIZI YAKANLAR DEĞİL Mİ?

Bu adam Kürdistan'da oylar HDP'ye diyor. Bu adam Kürt değil. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Ülkemizi bu toprakları bölemezsiniz. Bunlar bayrak düşmanı, ezan düşmanı. Taksim'de yaptılar. Milletimiz ne dedi. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi?

ELİNDE DÜDÜKLERLE EZAN OKUNURKEN DÜDÜK ÖTTÜRMEYE MECBUR MUSUN?



Elinde düdüklerle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu bilmiyor musun? Aradım valimizi müracaatları var mı dedim. Yok dediler. Bu ülke yol geçen hanı mı? Yazını yazacaksın, valilik nereye uygun görürsen toplantını orada yapacaksın. O akşam gereği yapıldı, onlar oradan dağıtıldı.

GEZİ'DE TAKSİM MEYDANINDA CHP İLE ONLARIN PAÇAVRALARI YAN YANAYDI



Gezi'de Taksim meydanında CHP ile onların paçavraları yan yanaydı. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu? Onun derdi başka. İşte bu gerçekler ortadayken CHP genel başkanı istediği kadar kendini paralasın sorulara muhatap olduğu TV programlarında asıl niyetini ifşa ediyor. YPG Türkiye'ye saldırmaz diyor. Biz tepelerine binene kadar Afrin'den Gaziantep'e düşen roketler, atılan mermiler nereden geliyordu? Çukur eylemleri ile şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi?

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN KATİL ŞAHSIMI DA HEDEF ALMIŞ...

Şimdi bu vesileyle, bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor.

NEYMİŞ, BOĞAZ'IN BATISINA GEÇMEYECEKMİŞİZ...

Neymiş, Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş, İstanbul'a gelir bizi sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil. Ben niye girdim içeri? Bir şiir okumuştum; Minareler sürgün, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker... Sen hangi milletle konuşuyorsun neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimiz çarpıtmaya çalışıyor.

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