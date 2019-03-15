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ByLock’çu emniyet müdürü yakalandı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
ByLock’çu emniyet müdürü yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlhan Sabah, Isparta'da yakalandı. Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün kadın mütevelli grubunda görev yaptıkları ve ByLock kullandıkları tespit edilen F.Ç., M.Y., E.S., N.T. ile darbe girişiminde rol aldığı belirlenen uzman çavuş G.Y. gözaltına alındı. Mersin'de de bir şüpheli gözaltına alındı. Bingöl'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı. Sinop ise FETÖ şüphelisi çift gözaltına alındı. SABAH
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ByLock’çu emniyet müdürü yakalandı
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