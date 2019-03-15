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Erdoğan 'da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü

'te düzenlediği miting öncesi, 'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.

Gaziantep Havalanı'na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı. Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan'ın, Yeni Zelanda'daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü
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