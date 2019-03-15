Diyanet İşleri Başkanı'ndan Yeni Zelanda'daki katliama yönelik açıklama

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Barış dini İslam'ın kutsallarına ön yargı endüstriye dönüşen islamafobi bir akıl tutulmasıdır. Arkasında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur. İslami, şiddet ve terörü besleyen ideolojiden ibaret göstererek bunu dünya kamuoyunda yaymak için hain ve karanlık bir proje olan islamafobik tavrın gerçek amacı; kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktır.

Buradan dünya kamuoyuna açıkça ifade etmeliyim ki; bütün din, ahlak ve hukuk öğretilerinde dokunulmaz kabul edilen mabetlere yönelik saldırılar esasında insanlığın geleceğine ve barış içerisinde bir arada yaşama umuduna kast etmektedir. Dolayısıyla bütün inanç ve vicdan sahiplerini bu ve benzeri olaylar arasında gereken tepkiyi göstermeye, insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya davet ediyorum.

Müslümanlar camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere, bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda kendi arasında daha duyarlı olmalı, farklılıkları zenginlik saymalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak işbirliği içinde hareket etmelidir.

Müslümanlar karşılaştıkları en zor hadiseler ve bu tür provakatif olaylar karşısında aklı selim hareket edeceklerdir. Diyanet İşleri başkanlığımız her zaman insanlığı hedef alan bütün söz, tavır ve saldırıların karşısında olmuştur. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden söz konusu terör saldırısısebebiyle de Yeni Zelandalı Müslümanlar ile tam bir dayanışma içinde olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanı olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.

Saldırıya şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ediliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."