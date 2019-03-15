Erhan Afyoncu: Batı'da göçmenlere karşı oluşturulan ırkçılığın sonuçlarından biridir

Yeni Zelenda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye 10 dakika arayla yapılan silahlı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 49 kişi yaşamını yitirdi. Teröriste ait olduğu ifade edilen sosyal medya hesabından 'göçmen ve Müslüman karşıtı açıklamaların olduğu onlarca sayfalık bir manifesto yayınlandığı belirlendi.





Tarihçi Erhan Afyoncu katliama ilişkin sabah.com.tr'ye çarpıcı analizde bulundu:

Teröristin silah analizine baktığımızda;

Geçmişte Avrupa'nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü. Örneğin, silahların birinde Kosava Savaşı'nda 1. Murad'ı sırtından bıçaklayan Sırp Miloş Obiliç'in adı yazılı



Yeni Zelenda'daki bu saldırı, Batı'da göçmenlere karşı oluşturulan ırkçılığın sonuçlarından biridir.



Batı dünyası ülkelerini göçmenlerden korumak için, ülke içinde ırkçılığı kışkırtıp bunun sonucunda kontrol edilemeyen hasta ruhlu kişiler yaratılmaktadır.

Katliam yapılan silahların üzerindeki simge ve yazılara bakıldığında; çok teferruatlı bir Türk tarihinin olduğu ve batı açısından önemli olay ve komutanların isimlerinin yazıldığı görülmektedir.

Katliamcı terörist bazı savaşları ve tarihi figürleri de not etmiş. Örneğin, 1683 Viyana yazısında 2. Viyana Kuşatması'na atıfta bulunuluyor

Örnek olarak; Sırp isyanının ilk başladığı köyün isimleri, 1877-1888 Şıpka geçiti'nin silahların üzerine işlenmesi, katliamın uzunca bir süredir planlandığı ve çok teferruatlı bir tarih bilgisinin hakim olduğunu bize göstermektedir. Bu tarihlere baktığımızda, katliamcı terörist, Balkan ağırlıklı ırkçı faşist gruplarla bağlantılı olabilir