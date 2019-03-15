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'de operasyonu! İki kişi yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda biri hükümlü iki kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:56
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! İki kişi yakalandı

Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Barosu avukatlarından Enis D. ile polislik mesleğinden istifa ederek kurum değiştiren ve KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Latif A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, Latif A'nın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, Enis D'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu! İki kişi yakalandı
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