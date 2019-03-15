İstanbul’un en büyük Millet Kıraathanesi Başakşehir’de açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir Millet Bahçesi içinde kurulan ve İstanbul'un en büyüğü olma özelliği taşıyan Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı.Açılışta gençlere hitap eden Bilal Erdoğan, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin çok güzel bir mekan olduğunu belirterek, "Okul ve ev dışında zamanınızı geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğiniz ve ders çalışabileceğiniz, ailelerinizin de içinin rahat olabileceği bir yer. Burası kesinlikle gidebileceğiniz referans bir adres olacak" diye konuştu.Öte yandan Türkiye'de ilk kez Esenler'de hayata geçecek 'Akıllı ve Güvenli Şehir' projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak konutların temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 531 konutumuzun temelini atacağız. Bu temeli atılan projenin konutları 2020 yılında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.