Kahraman gazi göreve döndü

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Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 10 Şubat 2018 bacağını ve parmaklarını kaybeden Üsteğmen Özgür Ocak, kendi isteğiyle yeniden görevine döndü. Afrin bölgesinde 1027 rakımlı tepede bulunurken teröristlerin saldırısına maruz kaldıktan sonra yoğun bir tedavi süreci geçiren, son olarak TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tedavi olan Ocak, "devletimizin sağladığı imkanlar, milletimizin duaları, komutan ve silah arkadaşlarımın bir an olsun beni yalnız bırakmaması, gazilik onurunun verdiği yüksek motivasyon sayesinde, 11 ay gibi kısa sürede tekrar sağlığıma kavuştum. Devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etme isteğimle görevime döndüm" şeklinde konuştu.