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'Kırmızı bülten' ile aranırken Bursa'da yakalanan 'lı kadın terörist adliyede

Bursa'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı vatandaşı kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:18
'Kırmızı bülten' ile aranırken Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

A.A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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'Kırmızı bülten' ile aranırken Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist adliyede
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