Mahir Ünal: Sahte senetteki 600 bin dolar neyin alacağı?

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, "Mansur Yavaş bir basın toplantısı düzenliyor, bitince soru almıyor. Bizi suçlayarak hedef saptırıyor. Sahte senet ile icra takibine kalkışmaktan kaynaklanan bir durum söz konusu. Bunlar ortaya çıkarsa siyaset bunları konuşur. Kasaba kurnazlığı ile bu kapatılmışsa Mansur Yavaş'ın adaylığı ile bu tekrar ortaya çıkmışsa bunun konuşulması çok normal. Burada söz konusu kişinin Yavaş'ın arkadaşı olduğu çok açık. Bizi taraf haline getirmeye çalışmasınlar" dedi. Ünal, "Ben burada basit bir iki soru sormak istiyorum. İcra takibine konan senedin sahte olduğu onaylanmış mı? Evet. Bu 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı? Bu kişi senin arkadaşın; bu kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Peki senin böyle bir kişi ile ilişkin nedir? Bunu açıklamak zorundasın" dedi.