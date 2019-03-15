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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 17:21
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat alanında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler esnasında bir askerin şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya uğurlanacağı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
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