Netanyahu'nun derdi Erdoğan'ın davasıyla

Dış politika, seçimlerin vazgeçilmez sermayesi durumunda. En son buna başvuran İsrail Başbakanı Netanyahu oldu. Nisan'da erken seçime giden Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunarak polemik başlattı. Ankara, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesini ve geçtiğimiz Salı Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin ulusdevletidir" demesini eleştirmişti. Netanyahu ise bu eleştirilere "Türkiye'nin diktatörü Erdoğan, İsrail demokrasisine laf uzatıyor" hakaretiyle cevap verdi. Hak ettiği karşılığı da aldı. Erdoğan, Netanyahu'ya "7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalim" olduğunu hatırlattı.

Bu üst düzey perdeden polemikle Netanyahu, kendini içeride konsolide etmeye çalışıyor. Ve bunun için de çok bildik bir sermayeye başvuruyor: "Erdoğan karşıtlığı." 10 yıldır başbakanlık yapan bir siyasetçi olarak Netanyahu'nun üç yolsuzluk dosyası ile başı dertte.

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