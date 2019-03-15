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Netanyahu'nun derdi Erdoğan'ın davasıyla

Burhanettin Duran bugünkü yazısında 3 yolsuzluk dosyası ile başı dertte olan diktatörü Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmasının altında yatan nedenleri irdeledi. İşte Duran'ın tespit ve analizleri...

Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:26
Netanyahu'nun derdi Erdoğan'ın davasıyla

Dış politika, seçimlerin vazgeçilmez sermayesi durumunda. En son buna başvuran İsrail Başbakanı Netanyahu oldu. Nisan'da erken seçime giden Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunarak polemik başlattı. Ankara, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesini ve geçtiğimiz Salı Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin ulusdevletidir" demesini eleştirmişti. Netanyahu ise bu eleştirilere "Türkiye'nin diktatörü Erdoğan, İsrail demokrasisine laf uzatıyor" hakaretiyle cevap verdi. Hak ettiği karşılığı da aldı. Erdoğan, Netanyahu'ya "7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalim" olduğunu hatırlattı.

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Bu üst düzey perdeden polemikle Netanyahu, kendini içeride konsolide etmeye çalışıyor. Ve bunun için de çok bildik bir sermayeye başvuruyor: "Erdoğan karşıtlığı." 10 yıldır başbakanlık yapan bir siyasetçi olarak Netanyahu'nun üç yolsuzluk dosyası ile başı dertte.

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Netanyahu'nun derdi Erdoğan'ın davasıyla
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