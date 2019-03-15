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Tarihi bir çelişki

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Tarihi bir çelişki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tavsiyesini içeren raporuna tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hakimevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Gül, AP'nin raporuna "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir" değerlendirmesinde bulundu. Gül, "Bir taraftan demokrasiyi savunup, diğer taraftan özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak tarihi bir çelişkidir" diye konuştu. ANKARA
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Tarihi bir çelişki
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