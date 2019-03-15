Tencere yuvarlandı kapağını buldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Erdoğan dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mitinge katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Tencere yuvarlanır kapağını bulurmuş. Bay Kemal de gitti Büyükşehir'e tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralılar'ın karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı işte adayımız diye yine Ankara'ya dayattılar.Bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan, bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. Ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP'nin niçin kendilerini destek verdiğini millete söylemiyorlar. Bölücü örgütün uzantılarını CHP listelerinden, sözde İyi Parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç bahsetmiyorlar. 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi?Utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak söz birliği etmişçesine sabah, akşam koro halinde bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktıkları kadar bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmıyorlar. Ezan, bayrak, devlet düşmanlarını savundukları kadar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ne yazık ki savunmuyorlar.Türkiye daima iki zihniyetin, iki siyaset anlayışının mücadele sahası olarak geçmiştir. Bunlardan ilki AK Parti'nin temsil ettiği eser, yatırım, hizmet siyasetidir. Diğeri de CHP'nin temsil ettiği takoz siyasetidir.Darbe dönemlerinin demokrasimizde yol açtığı tahribatı temizlemek istedik, karşımızda cuntacı CHP'yi bulduk. Başörtüsü, kılık kıyafet yasaklarını kaldırmak istedik, karşımızda CHP'yi bulduk. Kadınlarımızın konumlarını güçlendirmek istedik, ezanımızı ıslıklayan marjinaller ile yine CHP'yi bulduk. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP, külliyen ezan düşmanlarıyla beraber. Ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber.