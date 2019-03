Türkiye’nin gururu Avrupa’nın lideri

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da birinci dünyada üçüncü olan Bilkent'deki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Törende konuşan Erdoğan'ın önemli mesajyar verdi:Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polis ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3 bin 600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağız.Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemimizin eksik, yanlış ve yetersizlikleri yüzünden ortaya çıkan vahim görüntülerdi. Ülkemizdeki mevcut bin 156 hastanenin büyük bölümünü yeniden olmak üzere toplam bin 282 hastane inşa ettik. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın sayısı 8 bin 852 ilave ile 15 bin 920'yi buldu. Yatak kapasitesini 136 bin ilave ile 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 550 bin ilave ile bir milyon 17 bine yükselttik. Bir milyon 250 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik. Dünyada bunun benzeri yok.Belediye başkanlığımdan bu yana gerçekten idealim olan şehir hastanelerini getirdik. Şehir hastaneleri, şahsımın sağlık sisteminin zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Yüzde 90'ları bulan doluluk ve memnuniyet oranları ile milletimiz tarafından benimsenip, hüsn-ü kabul görmüştür.Bu hastanelerimizin en önemli özelliği kanser tedavisinde açtığı çığırdır. Kanser tedavileri bu hastanelerimizde yerli ve milli çözümler sayesinde ileri yöntem ve uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. Amacımız hekim ve mühendislerimizin aynı endüstri çatısı altında çalışabileceği sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir cazibe merkezi oluşturmak.Ülkemizde yapılan her proje ve çalışmaya karşı çıkmayı hayatlarının gayesi haline getirmiş bir kesim var. Bu kesim sağlık alanındaki diğer reformlarımız gibi şehir hastanelerine de şiddetle karşı çıkmışlardır. Şehir hastanelerimizden de en çok istemeyenler istifade edecek... Merhum Adnan Menderes İstanbul'a yollar, köprüler, caddeler kazandırıyordu. Muhalefet bu projeleri "Yollar yağ gibi ekmeğe sürüp yeriz artık" diyor, akıllarınca dalga geçiyorlardı. Şimdi eminim Bilkent Şehir Hastanemizi görünce "Uzay üssü gibi hastane herhalde buradan Ay'a gideriz" diyeceklerdir. Gerçi bunlar Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular.1 milyon312 bin 349 metrekare kapalı alana kurulan Ankara Şehir Hastanesigenel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinden oluşuyor. 3 bin 804 yatak kapasiteli. 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 224 yataklı acil servis bulunuyor.Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Burası sadece bir hastane değil her biri alanında özelleşmiş bir hastaneler şehridir. Amacımız sağlıkla ilgili her sorunu tek nitelikli merkezde sunmak" dedi.