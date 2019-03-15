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'da camilere silahlı saldırı! Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ne? İşte son detayları...

Bu sabah 'dan gelen tüm dünyadaki müslümanları derinden yaraladı! Sapkın biri; iki camiye birden silahlı saldırıda bulunarak içlerinde çocukların da bulunduğu 49 kişiyi öldürdü. Tüm Türkiye; Yeni Zelanda'da yaşanan olayın ayrıntılarını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Yeni Zelanda'nın göbeğinde yaşananlarla ilgili gerçekleri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 12:04
Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı! Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ne? İşte son detayları...

konusunda vatandaşların arama motoru Google ve sosyal medyadaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Abi kardeş, baba ve oğul olarak farklı yaştan kurbanlar var. Dünyadaki müslümanları büyük biz üzüntüye sokan bu olay; Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde meydana geldi. Saldırılar esnasında camilerde 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern; "ülkemizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Üç erkek bir kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı.

YENİ ZELANDA'DA MÜSLÜMANLARA SALDIRI!

İki camiye yapılan saldırıda toplam 49 kişi hayatını kaybetti! Hayatını kaybedenlerin arasında aynı aileden, baba - oğul, abi - kardeşler de var. Yeni Zelanda'da yaşanan bu olayın ardındaki gerçekler aralanmayı bekliyor! İşte korkunç olayın ayrıntıları...

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Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı! Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ne? İşte son detayları...
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