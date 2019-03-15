Son dakika: Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası sosyal medya platformunda Müslümanlara çirkin mesaj!

Yeni Zelanda'da Müslümanların nazam kıldığı bir camiiye korkunç bir silahlı saldırı düzenlendi. Aracıyla gelen saldırgan kafasına taktığı kamera ile saldırıyı kaydedip sosyal medyada paylaştı. Dünya son dakika olarak haberi geçti. Videoda saldırganın camiye girip rastgele etrafa ateş açtığı görülüyor. Saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMU OLAN EKŞİ SÖZLÜK'TE MÜSLÜMANLARA ÇİRKİN MESAJ!

Yeni Zelanda'daki Müslümanlara yönelik yapılan saldırı sonrası bir sosyal medya platformu olan ekşi sözlük'te Müslümanları hedef alan bir mesaj yazıldı. "Mukemmeligindayanilmazhafiflgi" adlı bir kullanıcı cami saldırısı sonrası çirkin bir mesaj yayınladı. Yazdığı içerikte "Videoyu izlerken, keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim." yazıldığı görüldü. Gelen yoğun tepkiler sonucu kullanıcının mesajı sildiği görüldü.

YAZILAN ÇİRKİN MESAJA KULLANICILARDAN BÜYÜK TEPKİ!

"Mukemmeligindayanilmazhafiflgi" adlı kullanıcının yazdığı çirkin mesaj sonrası birçok kullanıcı açılan başlık sonrası büyük tepkiler gösterdi.

CAMİYE SALDIRI VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI! DEHŞET ANLARI