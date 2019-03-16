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Bağcılar’da projelerin yüzde 70’i gençler için

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Bağcılar’da projelerin yüzde 70’i gençler için
Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı,yeniden seçilmesi halinde üçüncü dönemine yönelik projelerini Halk Sarayı'nda düzenlenen "Proje Tanıtımı" toplantısında açıkladı. Ustalık dönemine yakışır bir hazırlık yaptığını ifade eden Çağırıcı, "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama ilçemizde projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik. Onlar hayal edecek, düşlerini tasarlayacak biz de hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bizim projelerimizle gençlerin de çabasıyla Bağcılar, sanattan spora kadar bütün dallarda bir gençlik şehri olacak" diye konuştu. Çağırıcı daha sonra projelerinin detaylarını açıkladı.
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