Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor.

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Konuşmadan satır başları

AK Parti gücünü milletten alan bir partidir. 14 seçimde millletimizin desteğini aldık.

Bu seçimde gönlü krııldığı için vatandaşlarımızın serzenişelrini duymadığımız sanılmasın

Çok iyi işler yaptığı halde sırf milletiyle iletişimi iyi olmadığı için görev süresi dolmadan nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu.

CHP'nin başındaki zat başta olmak üzere terör örgütleri dahil herkesle işbilirği yapmaktan çekinmiyorlar

Şartlar ne olursa olsun ekonomik ve güvenlik alanlarında atmamız gereken bütün adımları attık ve atmaya devam edeceğiz. Türkiye bu seçimden yaralı değil, çok daha güçlenmiş şekide çıkacak.



Bu ülke yol geçen hanı değil, hukuka uyacaksın. Cumhurbaşkanı olarak ben nasıl kanuna hukuka uyuyorsam sen de uyacaksın.



Bu vatan Müslüman kanları ile yoğrulmuştur. Bizim bayrağımızm yakmaya yeltenenleri biz yakarız.



Mesele millete hizmetkar olmaktır.



Ayrıntılar geliyor...